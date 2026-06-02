Росавиация до конца недели снимет ограничения сертификата AZUR air

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росавиация до конца этой недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта AZUR air, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"На этой неделе подпишем приказ о снятии ограничений с авиакомпании AZUR air", - сказал Ядров журналистам, добавив, что по результатам проверки три самолета компании временно не будут эксплуатироваться.

"Проведенная бороскопия выявила отклонения в параметрах их двигателей, - пояснил он. - Остальные самолеты перевозчика - шесть машин - допущены к полетам".

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали многочисленные задержки рейсов в начале года, которые были связаны, в том числе, с отказами двигателей. Если до указанного срока нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

Руководству AZUR air был выдан ряд рекомендаций по повышению уровня безопасности полетов. После этого компания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов - документация по ним должны быть приведена "в надлежащий порядок", говорил ранее Ядров.

AZUR air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun (ранее им был ANEX Tour). По итогам 2025 года авиакомпания замкнула десятку крупнейших в РФ по пассажиропотоку (перевезла 2,3 млн человек, -1% г/г). Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом число самолетов в эксплуатации после событий 2022 года постепенно снижалось. Так, согласно открытым данным, к середине 2025 года "на крыле" у AZUR air оставалось 12 машин, затем их стало девять, сейчас - шесть.