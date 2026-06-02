В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Из-за наводнений в Дагестане повреждения получили 130 объектов образования, все они нуждаются в ремонте, сообщил врио главы республики Федор Щукин во вторник.

"В результате сложившейся в республике чрезвычайной ситуации пострадали 130 объектов образования. Для ликвидации последствий привлечены усилия всех органов власти", - сказал Щукин в ходе совещания с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В свою очередь премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на этой встрече отметил, что 36 объектов образования получили самые сильные повреждения.

"Наибольший ущерб нанесён 36 объектам образовательной инфраструктуры. Из них шесть школ и один детский сад признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации. Более 1,3 тыс. учащихся были переведены на дистанционное обучение", - сказал Рамазанов.

Он добавил, что целесообразно приобрести здание из быстровозводимых конструкций, чтобы республика была готова к новому учебному году. Также предстоит выполнить капитальный ремонт в 29 образовательных организациях.

"Указанные 36 объектов планируется восстановить за счёт средств резервного фонда правительства РФ. Сумма, требуемая для восстановления - 2 млрд 57 млн рублей. Менее пострадавшие 94 объекта образования планируется восстановить за счёт средств республиканского бюджета на общую сумму порядка 78,5 млн руб", - проинформировал Рамазанов.

Со своей стороны Кравцов сообщил, что в среду в правительстве РФ будет вынесен вопрос о выделении Дагестану 2 млрд рублей на восстановление объектов образования. Республика получит поддержку всех ведомств в вопросе строительства и ремонта школ и детских садов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики вводили режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Повреждены около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Также паводковые процессы затронули Дагестан 6 мая. Из-за повреждения трубопровода после подъема уровня воды было ограничено водоснабжение 700 домов в селе Касумкент Сулейман-Стальского района республики. 12 и 13 мая размывало участки дорог в Чародинском районе Дагестана, из-за чего 15 сел были отрезаны от транспортного сообщения. 28 мая в результате паводка был частично разрушен 17-арочный мост в Сулейман-Стальском районе Дагестана, на месте происшествия был введен локальный режим ЧС.