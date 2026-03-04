В аэропорту Перми ввели временные ограничения

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на обслуживание рейсов введены в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах.

"Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в официальной публикации.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также объявлен режим "Ковер" радиусом 50 км в крупном промышленном городе Соликамске (Пермский край), сообщается в приложении МЧС России.

В регионе действует режим "Беспилотная опасность".