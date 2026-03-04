Неизвестные убедили жителей тюменского города прийти в мэрию "за премией"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Администрация города Ялуторовск Тюменской области сообщила, что неизвестные по телефону убедили местных жителей явиться в мэрию за премией и медалями.

Несколько жителей города пришли в администрацию. Все они получили звонки от якобы сотрудников соцслужбы. Им пообещали медали и денежные премии, пригласили подойти в "53 кабинет" администрации".

Такого кабинета в здании мэрии не существует.

"Это ловушка. Уважаемые ялуторовчане! Мы обращаемся к вам с огромной просьбой: будьте бдительны и предельно осторожны!", - указано в обращении властей.

Муниципалитет также заявил, что городская администрация никогда не обзванивает граждан с приглашениями за "выплатами" и "наградами".