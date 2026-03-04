На "Госуслугах" может появиться сервис для подачи заявления в отряд космонавтов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" прорабатывает возможность подачи заявления в рамках открытого набора в отряд космонавтов через "Госуслуги", сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"В этом году мы хотим попробовать помочь претендентам собирать документы, и мы начали уже взаимодействие с "Госуслугами". Надеемся, что "Госуслуги" помогут собирать те необходимые документы, чтобы это было делать проще и легче, с использованием современных цифровых технологий", - сказал Крикалев на видео, распространенном пресс-службой Центра подготовки космонавтов в среду.

4 февраля в "Роскосмосе" объявили о начале пятого открытого отбора в отряд космонавтов, претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Сообщалось, что отбирать претендентов поручено ЦПК при участии представителей Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Института медико-биологических проблем РАН.

Финальным днем приема документов станет 30 июня. Открытый набор завершится 30 сентября, 10 ноября - подведут его итоги, сообщали в "Роскосмосе".

Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по восемь кандидатов в космонавты, в 2021 и 2024 - по четыре.

Отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывает 27 человек.