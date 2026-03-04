Москва учтет в военном планировании наращивание ядерного потенциала НАТО

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Наращение потенциала стран НАТО, в том числе в сфере ядерных возможностей, будет учтено в военном строительстве и планировании России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бесконтрольно расширяющиеся общенатовские возможности в военной сфере требуют возрастающего внимания и, безусловно, тщательного учета в нашем собственном военном строительстве и планировании в мире без договора о РСМД, без договора СНВ, без других международных соглашений, которые – я имею в виду эти контролирующие режимы, режимы контроля, – были отринуты Соединенными Штатами Америки при, кстати, полной поддержке этих действий со стороны их союзников", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД РФ, "любые потенциальные алгоритмы контроля над ядерными вооружениями, которые могли бы разрабатываться в будущем с участием России при формировании для этого надлежащих условий, императивно (...) потребуют принятия в расчет фактора общенатовского ядерного потенциала".