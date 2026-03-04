Поиск

Аэропорт Краснодара временно прекратил обслуживание рейсов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года он обслужил 722,6 тыс. человек.

Краснодар Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро на 10 апреля

 Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро на 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

 Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

 Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

До шести космонавтов планируется отобрать в рамках нового открытого набора

На "Госуслугах" может появиться сервис для подачи заявления в отряд космонавтов

 На "Госуслугах" может появиться сервис для подачи заявления в отряд космонавтов

БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 338 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });