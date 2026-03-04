Аэропорт Краснодара временно прекратил обслуживание рейсов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года он обслужил 722,6 тыс. человек.