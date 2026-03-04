Адвокаты будут сотрудничать с финансовым уполномоченным для защиты прав граждан в финспорах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федеральная Палата адвокатов России подписала соглашение о взаимодействии с Главным финансовым уполномоченным Юрием Ворониным.

"Предметом соглашения стало объединение усилий для повышения эффективности различных форм защиты прав потребителей финансовых услуг и обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи", - сообщили в пресс-службе ФПА.

Стороны планируют выстроить взаимодействие, в том числе с региональными палатами, включающее помимо правовой поддержки населения информационный обмен и проведение совместных просветительских мероприятий.

"Сегодняшнее подписание соглашения – важный шаг в выстраивании системного диалога между адвокатурой и институтом финансового уполномоченного. Оно направлено на обеспечение конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи в такой социально значимой сфере, как защита прав потребителей финансовых услуг", – прокомментировала событие президент ФПА РФ Светлана Володина.