Адвокаты будут сотрудничать с финансовым уполномоченным для защиты прав граждан в финспорах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федеральная Палата адвокатов России подписала соглашение о взаимодействии с Главным финансовым уполномоченным Юрием Ворониным.

"Предметом соглашения стало объединение усилий для повышения эффективности различных форм защиты прав потребителей финансовых услуг и обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи", - сообщили в пресс-службе ФПА.

Стороны планируют выстроить взаимодействие, в том числе с региональными палатами, включающее помимо правовой поддержки населения информационный обмен и проведение совместных просветительских мероприятий.

"Сегодняшнее подписание соглашения – важный шаг в выстраивании системного диалога между адвокатурой и институтом финансового уполномоченного. Оно направлено на обеспечение конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи в такой социально значимой сфере, как защита прав потребителей финансовых услуг", – прокомментировала событие президент ФПА РФ Светлана Володина.

ФПА
РСТ оценил число застрявших в третьих странах россиян в 8-10 тысяч

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

