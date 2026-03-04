Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в чувашском Алатыре

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Кровля многоквартирного кирпичного дома обрушилась в городе Алатырь (Чувашия), никто не пострадал, сообщается на сайте администрации Алатырского муниципального округа.

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Стрелка.

Отмечается, что при обрушении была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома. Также была перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.

По данным администрации, в этих подъездах проживает 60 человек, в том числе 6 детей. Дети размещены у родственников. Организован пункт временного размещения в гостинице.

В свою очередь прокуратура республики сообщает, что, по предварительным данным, кровля пятиэтажного жилого дома 1970 года постройки частично обрушилась "в том числе в результате скопления снега на крыше".

Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2027 год.

Соблюдение прав жильцов дома держит на контроле Алатырская межрайонная прокуратура.

Региональное СУ СКР сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).