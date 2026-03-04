Поиск

Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в чувашском Алатыре

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Кровля многоквартирного кирпичного дома обрушилась в городе Алатырь (Чувашия), никто не пострадал, сообщается на сайте администрации Алатырского муниципального округа.

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Стрелка.

Отмечается, что при обрушении была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома. Также была перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.

По данным администрации, в этих подъездах проживает 60 человек, в том числе 6 детей. Дети размещены у родственников. Организован пункт временного размещения в гостинице.

В свою очередь прокуратура республики сообщает, что, по предварительным данным, кровля пятиэтажного жилого дома 1970 года постройки частично обрушилась "в том числе в результате скопления снега на крыше".

Капитальный ремонт крыши был запланирован на 2027 год.

Соблюдение прав жильцов дома держит на контроле Алатырская межрайонная прокуратура.

Региональное СУ СКР сообщает, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

"Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

 "Уральские авиалинии" в среду доставили свыше 220 пассажиров из ОАЭ в Екатеринбург

Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами приземлился в "Жуковском"

Самолет с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

Пять человек ранены после атаки БПЛА по жилому дому в Волгоградской области

Что произошло за день: вторник, 3 марта

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

 Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива

МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива с целью туризма

Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

 Прокуроры в РФ взяли на контроль ситуацию с вывозными рейсами с Ближнего Востока

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 330 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8568 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });