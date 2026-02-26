В Тульской области снегом продавило крыши еще двух многоквартирных домов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В тульских городах Одоев и Донской под тяжестью снега частично обрушились крыши многоквартирных домов, сообщили в областном управлении СКР. Это случилось 25 февраля, по фактам идут доследственные проверки.

В Одоеве пострадал дом на улице 50 лет Октября, в Донском - на улице Молодцова. О пострадавших не сообщается.

25 февраля было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту обрушения кровли двух домов из-за снега в Кимовске. Там никто не пострадал.