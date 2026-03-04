В ОАЭ остаются около 20 тысяч организованных туристов из России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ сейчас находится около 20 тысяч организованных туристов из России, еще более 200 человек - в других странах Ближнего Востока, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании у президента.

"Сейчас остается в Эмиратах порядка 20 000 организованных туристов и в других странах Ближнего Востока еще 230 человек. Почему мы так дотошно все знаем? Потому что у нас все зарегистрированы в информационной системе "Электронная путевка". У нас все организованные группы и все организованные туристы прямо поименно есть в наших системах", - сказал он.

Президент Владимир Путин на этом совещании сказал, что дал поручения по вывозу россиян из стран Ближнего Востока.