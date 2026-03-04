Поиск

Турбизнесу разрешат использовать фонд персональной ответственности для возвратов клиентам

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Для компенсации потерь туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке им разрешат использовать фонд персональной ответственности, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили два распоряжения о возврате туристам денег за счет средств фонда персональной ответственности туроператоров, а также об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца, с 15 апреля по 15 июля. С тем, чтобы, поскольку объем выплат достаточно большой, поддержать еще и экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились", - сказал министр.

По его данным, все туроператоры выполняют свои обязательства.

"Там достаточно крупные ответственные компании работают, поэтому здесь мы вопрос без ущерба для туристов до ума доведем. Отдельно просим коллег также из Минтранса и МИДа обратить внимание на вопросы продления виз и размещения тех туристов, которые едут или планировали ехать через арабские страны транзитом и те, кто там завис", - добавил он.

Ранее 4 марта замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко сказал на пресс-конференции, что профильные органы власти обсуждают с представителями туристической отрасли меры поддержки турбизнеса в связи с ближневосточным конфликтом.

"Учитывая сложности, которые возникают в период подобных кризисных ситуаций, турбизнес не раз обращался в правительство с предложением усовершенствовать механизм фонда персональной ответственности (ФПО) и упростить процедуру доступа туроператоров к своим фондам, чтобы была возможность оперативно воспользоваться этими средствами. И такая работа совместно с Минэкономразвития и правительством сейчас проводится", - сказал Сирченко.

В случае таких форс-мажоров, как на Ближнем Востоке, турбизнес несет большие убытки. По данным РСТ, туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов.

"Учитывая большие дополнительные затраты, предлагается рассмотреть возможность переноса очередных платежей в фонды персональной ответственности на определенный срок - на один-два квартала", - добавил Сирченко.

Кроме того, предлагается освободить туроператоров от очередных взносов в фонды персональной ответственности "Турпомощи".

По итогам 2025 года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров составил 5,7 млрд рублей.

МИД Минтранс Минэкономразвития РСТ Максим Решетников Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

 Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

 Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

В Тульской области при обрушении крыши цеха погиб человек

Kia отзовет в РФ более 33 тысяч автомобилей Rio

РСТ оценил число застрявших в третьих странах россиян в 8-10 тысяч

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 357 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });