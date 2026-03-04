Турбизнесу разрешат использовать фонд персональной ответственности для возвратов клиентам

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Для компенсации потерь туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке им разрешат использовать фонд персональной ответственности, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили два распоряжения о возврате туристам денег за счет средств фонда персональной ответственности туроператоров, а также об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца, с 15 апреля по 15 июля. С тем, чтобы, поскольку объем выплат достаточно большой, поддержать еще и экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились", - сказал министр.

По его данным, все туроператоры выполняют свои обязательства.

"Там достаточно крупные ответственные компании работают, поэтому здесь мы вопрос без ущерба для туристов до ума доведем. Отдельно просим коллег также из Минтранса и МИДа обратить внимание на вопросы продления виз и размещения тех туристов, которые едут или планировали ехать через арабские страны транзитом и те, кто там завис", - добавил он.

Ранее 4 марта замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко сказал на пресс-конференции, что профильные органы власти обсуждают с представителями туристической отрасли меры поддержки турбизнеса в связи с ближневосточным конфликтом.

"Учитывая сложности, которые возникают в период подобных кризисных ситуаций, турбизнес не раз обращался в правительство с предложением усовершенствовать механизм фонда персональной ответственности (ФПО) и упростить процедуру доступа туроператоров к своим фондам, чтобы была возможность оперативно воспользоваться этими средствами. И такая работа совместно с Минэкономразвития и правительством сейчас проводится", - сказал Сирченко.

В случае таких форс-мажоров, как на Ближнем Востоке, турбизнес несет большие убытки. По данным РСТ, туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов.

"Учитывая большие дополнительные затраты, предлагается рассмотреть возможность переноса очередных платежей в фонды персональной ответственности на определенный срок - на один-два квартала", - добавил Сирченко.

Кроме того, предлагается освободить туроператоров от очередных взносов в фонды персональной ответственности "Турпомощи".

По итогам 2025 года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров составил 5,7 млрд рублей.