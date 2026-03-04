Поиск

Российские туроператоры попросили правительство облегчить им финансовую нагрузку

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Профильные органы власти обсуждают с представителями туристической отрасли меры поддержки турбизнеса в связи с ближневосточным конфликтом, сообщил на пресс-конференции заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Александр Сирченко.

"Учитывая сложности, которые возникают в период подобных кризисных ситуаций, турбизнес не раз обращался в правительство с предложением усовершенствовать механизм фонда персональной ответственности (ФПО) и упростить процедуру доступа туроператоров к своим фондам, чтобы была возможность оперативно воспользоваться этими средствами. И такая работа совместно с Минэкономразвития и правительством сейчас проводится", - сказал он.

По его словам, сейчас ФПО ориентирован, в первую очередь, на помощь клиентам обанкротившихся туроператоров.

В случае таких форс-мажоров, как на Ближнем Востоке, турбизнес несет большие убытки. По данным РСТ, туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов.

"Учитывая большие дополнительные затраты, предлагается рассмотреть возможность переноса очередных платежей в фонды персональной ответственности на определенный срок - на один-два квартала", - добавил Сирченко.

Кроме того, предлагается освободить туроператоров от очередных взносов в фонды персональной ответственности "Турпомощи".

"Высвободившиеся средства будут направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов, на вывоз, на дополнительное размещение и многое другое. Это оперативная задача, которая позволит нивелировать последствия сложившегося кризиса", - пояснил Сирченко.

По мнению эксперта, ситуация у туроператоров непростая, но поддержка государства в кризисных ситуациях позволяет говорить о благоприятном исходе.

"В предыдущие годы российский туризм показал устойчивость. Мы надеемся, что и в этот раз органы власти будут использовать тот механизм, который уже показал свою эффективность. И все проблемы, которые сейчас возникнут в сфере защиты прав туристов, будут успешно решены. Со стороны туроператорского сообщества мы выполним все возможное для защиты туристов, их возвращения домой", - заключил он.

По оценке Ассоциации туроператоров России, компании, обеспечивая проживанием туристов в странах Персидского залива, а также оплачивая проживание транзитных туристов в некоторых странах Южной и Юго-Восточной Азии на период с 28 февраля по 5 марта 2026 года включительно, израсходовали более 2,6 млрд рублей.

