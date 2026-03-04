Поиск

Росстат отметил замедление в декабре роста зарплат в реальном выражении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России в декабре 2025 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в годовом выражении составил 2,4% после повышения на 5,8% в ноябре, на 6,1% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил Росстат.

В целом за 2025 год зарплаты в реальном выражении увеличились на 4,4% по сравнению с 2024 годом.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в декабре 2025 года составила 139 727 рублей, увеличившись на 8,1% по сравнению с декабрем 2024 года.

В среднем за 2025 год заработная плата составила 100 360 рублей в месяц, повысившись на 13,5% в номинальном выражении.

Динамика зарплат в 2025 году оказалась выше ожиданий. По прогнозу Минэкономразвития от сентября, рост реальных заработных плат в России в 2025 году ожидался на уровне 3,4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по размеру реальных зарплат на 2025 год предполагал их увеличение на 4,2%.

В 2024 году реальный размер средней заработной платы вырос на 9,7% после повышения на 8,2% в 2023 году.

