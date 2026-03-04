ФРП назвал условие для снижения ставки льготного кредита на 2 п.п.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил снижение ставок по льготным займам на 2 процентных пункта при условии покупки российских промышленных роботов.

"Текущие ставки 5% годовых (базовая ставка) и 3% годовых (при банковской гарантии, а также гарантии "ВЭБ.РФ", "Корпорации МСП" или региональных гарантийных организаций) могут быть дополнительно снижены до 3% и 1% соответственно при условии направления не менее 50% средств займа на приобретение российских промышленных роботов или роботизированных технологических комплексов", - сообщила пресс-служба Минпромторга после заседания набсовета ФРП.

Новое условие распространяется на программы "Комплектующие изделия", "Автокомпоненты" и "Производительность труда". В настоящее время снижение ставки на 2 п.п. уже предусмотрено в базовой программе "Проекты развития" при покупке любого отечественного оборудования на сумму не менее 50% средств займа.

Программа "Производительность труда" будет дополнена направлением по роботизации производства. Льготные займы могут быть направлены на развертывание роботизированных линий при условии получения предприятием протокола Федерального центра компетенций о наличии экономически обоснованных перспектив роботизации производства.

Кроме того, Минпромторг совместно с ФРП утвердил перечень российского оборудования, которое можно приобрести за счет средств займа фонда. На первом этапе в него включено оборудование для нанесения гальванического покрытия и станки для обработки материалов с помощью лазера, ультразвука или аналогичных методов. В дальнейшем перечень будет поэтапно расширяться с учетом расширения российских аналогов оборудования.

Импортное оборудование может быть профинансировано только при отсутствии его российских аналогов в перечне.