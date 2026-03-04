Поиск

Горным курортам дадут право контролировать поведение лыжников на трассах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительство внесен законопроект, который дает право горнолыжным курортам контролировать соблюдение туристами правил поведения на трассах, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Хотим дать полномочия курортам контролировать соблюдение правил поведения на трассах, чтобы все катались безопасно. Такой законопроект внесен в правительство, просим поддержать", - сказал он правительства.

По словам Решетникова, продолжается работа по классификации горнолыжных трасс, оценку прошли почти 800 спусков.

Ранее он сообщил, что в рамках законопроекта предлагается сделать обязательной классификацию трасс по уровню сложности для всех крупных горнолыжных курортов страны.

Максим Решетников Минэкономразвития правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин решил освободить двоих граждан Венгрии, которые попали в плен к российским военным

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

 Путин своим указом установил штатную численность ВС РФ почти в 2,4 млн единиц

Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

 Путин поручил вывезти российских туристов из региона Ближнего Востока

В Тульской области при обрушении крыши цеха погиб человек

Kia отзовет в РФ более 33 тысяч автомобилей Rio

РСТ оценил число застрявших в третьих странах россиян в 8-10 тысяч

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 359 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });