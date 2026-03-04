Горным курортам дадут право контролировать поведение лыжников на трассах

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительство внесен законопроект, который дает право горнолыжным курортам контролировать соблюдение туристами правил поведения на трассах, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Хотим дать полномочия курортам контролировать соблюдение правил поведения на трассах, чтобы все катались безопасно. Такой законопроект внесен в правительство, просим поддержать", - сказал он правительства.

По словам Решетникова, продолжается работа по классификации горнолыжных трасс, оценку прошли почти 800 спусков.

Ранее он сообщил, что в рамках законопроекта предлагается сделать обязательной классификацию трасс по уровню сложности для всех крупных горнолыжных курортов страны.