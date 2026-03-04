Москва заявила протест Нидерландам из-за акции у посольства России в Гааге

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Посол Королевства Нидерландов Йоаннеке Марейке Балфоорт 4 марта была вызвана в МИД России.

Там ей был "заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением Гаагой своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся обеспечения надлежащих условий для нормального функционирования дипломатической миссии", сообщили на Смоленской площади.

"В частности, 24 февраля перед зданием посольства России в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов Королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства. - сообщил МИД. - До нидерландской стороны доведено решительное требование принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного рода действий в отношении посольства Российской Федерации в будущем".