В Приморье прервана замена водительских прав из-за сбоя

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Приморском крае из-за сбоя программного обеспечения остановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений, сообщило краевое УМВД.

Граждан просят по возможности не посещать межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы в ближайшие часы.

О возобновлении оказания государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции сообщат дополнительно. Время работы подразделений продлят, чтобы принять всех обратившихся.