Поиск

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области остановлена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Последствия сбоя устраняют.

Когда подразделения ГАИ возобновят оказание этих услуг, будеть объявлено дополнительно.

Подмосковье ГАИ МВД Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

 В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

"Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

 "Шереметьево" планирует реорганизацию "Домодедово", подготовит модель его развития

Вторая полоса в "Домодедово" проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

В Москве в пятницу возможен дождь

 В Москве в пятницу возможен дождь

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Оттепель придет в Москву в пятницу

 Оттепель придет в Москву в пятницу

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8373 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });