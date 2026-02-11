В Подмосковье из-за сбоя остановили выдачу водительских прав

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области остановлена выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Последствия сбоя устраняют.

Когда подразделения ГАИ возобновят оказание этих услуг, будеть объявлено дополнительно.