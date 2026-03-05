Поиск

ЦБ призвал банки активнее идти навстречу заемщикам, столкнувшимся с нарушениями в сфере ИЖС

Набиуллина просит в решении таких проблем проявлять человекоцентричность

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует банкам более активно идти навстречу заемщикам, которые столкнулись с нарушениями в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами.

"И несколько слов о частном, но важном сюжете, тоже связанном с защитой интересов потребителей финансовых услуг клиентов, ситуации с ипотекой на индивидуальное жилищное строительство, - сказала она. - Вы помните эту историю, когда из-за некоторых подрядчиков тысячи заемщиков остались и без домов, и с ипотекой на руках. Еще и потому, что они эту ипотеку брали, когда на ИЖС не распространялось требование по эскроу. В апреле прошлого года, то есть почти год назад, мы рекомендовали вам (банкам - ИФ) оказывать поддержку таким заемщикам. И благодаря тем мерам, которые приняли банки, спасибо тем банкам, которые откликнулись на эту просьбу, ситуация значительно улучшилась".

Вместе с тем она отметила, что у относительно небольшого числа социально уязвимых граждан проблема сохраняется.

"Мы мониторим ситуацию, проблема сохраняется, и она вряд ли решится сама собой. Мы рекомендуем при необходимости повторно проводить им реструктуризацию, более активно идти на полное или хотя бы частичное списание, прощение долга, если они объективно не могут обслуживать ипотеку. Особенно с учетом того, что люди часто ориентировались на список застройщиков, которые банки вывешивали у себя на сайте. Да, это не было навязыванием этих застройщиков, но если на сайте вы вывешивали такие списки, (...) ваши клиенты относятся с доверием к информации, которую вы даете. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, снова возвращаясь к человекоцентричности, реальная человекоцентричность должна проявляться именно в решении таких проблем", - добавила глава ЦБ.

Затраты банков, если они полностью поддержат клиентов с ипотекой на ИЖС, могут составить чуть больше 4 млрд рублей, отметила Набиуллина.

"Думаю, что эту проблему можно решить. Мне бы не хотелось, чтобы мне ее в очередной раз поднимали, и тоже ассоциацию (Ассоциацию банков России - ИФ) как-то к этому подключить", - заявила она.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

 В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Песков заявил об отсутствии обращений о помощи со стороны Ирана к РФ

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

 Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

 В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 400 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });