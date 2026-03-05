ЦБ призвал банки активнее идти навстречу заемщикам, столкнувшимся с нарушениями в сфере ИЖС

Набиуллина просит в решении таких проблем проявлять человекоцентричность

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует банкам более активно идти навстречу заемщикам, которые столкнулись с нарушениями в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами.

"И несколько слов о частном, но важном сюжете, тоже связанном с защитой интересов потребителей финансовых услуг клиентов, ситуации с ипотекой на индивидуальное жилищное строительство, - сказала она. - Вы помните эту историю, когда из-за некоторых подрядчиков тысячи заемщиков остались и без домов, и с ипотекой на руках. Еще и потому, что они эту ипотеку брали, когда на ИЖС не распространялось требование по эскроу. В апреле прошлого года, то есть почти год назад, мы рекомендовали вам (банкам - ИФ) оказывать поддержку таким заемщикам. И благодаря тем мерам, которые приняли банки, спасибо тем банкам, которые откликнулись на эту просьбу, ситуация значительно улучшилась".

Вместе с тем она отметила, что у относительно небольшого числа социально уязвимых граждан проблема сохраняется.

"Мы мониторим ситуацию, проблема сохраняется, и она вряд ли решится сама собой. Мы рекомендуем при необходимости повторно проводить им реструктуризацию, более активно идти на полное или хотя бы частичное списание, прощение долга, если они объективно не могут обслуживать ипотеку. Особенно с учетом того, что люди часто ориентировались на список застройщиков, которые банки вывешивали у себя на сайте. Да, это не было навязыванием этих застройщиков, но если на сайте вы вывешивали такие списки, (...) ваши клиенты относятся с доверием к информации, которую вы даете. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, снова возвращаясь к человекоцентричности, реальная человекоцентричность должна проявляться именно в решении таких проблем", - добавила глава ЦБ.

Затраты банков, если они полностью поддержат клиентов с ипотекой на ИЖС, могут составить чуть больше 4 млрд рублей, отметила Набиуллина.

"Думаю, что эту проблему можно решить. Мне бы не хотелось, чтобы мне ее в очередной раз поднимали, и тоже ассоциацию (Ассоциацию банков России - ИФ) как-то к этому подключить", - заявила она.