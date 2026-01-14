"ДОМ.РФ" заявил о рекордном привлечении финансирования подрядчиками ИЖС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Подрядчики по строительству индивидуального жилья (ИЖС) в декабре 2025 года привлекли рекордный объем финансирования, сообщает пресс-служба банка "ДОМ.РФ".

"Более 3,6 млрд рублей выдал банк "ДОМ.РФ" подрядчикам по строительству индивидуального жилья с эскроу в декабре 2025 года. Этот месяц стал рекордным по объему выдач за все действие программы, превысив пиковые показатели октября, когда подрядчики привлекли 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В тройку лидеров вошли подрядные организации из Москвы (521,5 млн рублей), Казани (420,2 млн рублей) и Петербурга (377 млн рублей).

По словам вице-президента банка "ДОМ.РФ" Анны Корнелюк, с участием кредитной организации более тысячи подрядчиков построили свыше 2,8 тысячи домов.

В конце 2025 года глава Минстроя Ирек Файзуллин отмечал, что с использованием механизма эскроу в стране построено уже более 5 тысяч частных домов, на стадии строительства - 11,4 тысячи объектов.

"Мы считаем, что договоры такого подряда должны составить четверть всего строительства индивидуальных домов", - добавлял Файзуллин.

Закон о внедрении системы счетов эскроу при строительстве частных жилых домов по договорам строительного подряда вступил в силу 1 марта этого года. Теперь подрядные организации обязаны раскрывать информацию о своем бизнесе, количестве заключенных и расторгнутых договоров, их параметрах, в том числе сроках и своевременности выполнения на строим.дом.рф. Также для подрядчиков, использующих счета эскроу, отменен НДС.