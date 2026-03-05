Суд обратил в доход РФ имущество экс-чиновника Ингушетии на 80 млн рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Московский областной суд удовлетворил иск прокурора Ингушетии об обращении в доход государства приобретенного на неподтвержденные доходы имущества стоимостью более 80 млн рублей, решение вступило в законную силу, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве региона.

Как отметил представитель прокуратуры, было установлено, что близкие родственники управделами главы и правительства республики приобрели на неподтвержденные доходы 6 транспортных средств, 3 квартиры, 2 домовладения, 11 земельных участков и 2 машиноместа на территории Московской области и Ингушетии, общей стоимостью более 80 млн рублей. При этом доказательств их приобретения на законные доходы не имеется.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры, оставив жалобы ответчиков без удовлетворения. Решения суда вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой республики на контроль.

Ранее сообщалось, что управляющий делами главы и правительства Ингушетии Руслан Тамбиев в декабре принял решение покинуть должность по собственному желанию после изъятия незаконно приобретенного имущества на 80 млн руб.