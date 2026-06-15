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Мосты в Херсонской области повреждены при массированной атаке беспилотников

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки дронов вновь повреждён мост возле Чонгара, движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" полностью перекрыто, сообщил в понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"После массового налёта БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь повреждён мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", - написал глава региона в своем канале в Мах.

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По его информации удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой - движение по нему перекрыто.

"Сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб", - уточнил Сальдо.

Информация по движению будет доводиться дополнительно, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Чонгар Херсонская область
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Мосты в Херсонской области повреждены при массированной атаке беспилотников

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