Два человека погибли в самарской многоэтажке, пострадали 12 человек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел вечером 14 июня в многоквартирном доме по ул.XXII Партсъезда в Самаре, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по области.

Погибли два человека. В настоящее время пятеро пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение. Еще семерым оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Уголовное дело квалифицировано по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В свою очередь Главное управление МЧС по Самарской области сообщило, что горели квартиры в первом подъезде с первого по четвертый этаж. Обрушились перекрытия между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. Открытое горение ликвидировали через час.

В канале регионального чрезвычайного ведомства в мессенджере Max сообщается, что в связи с угрозой обрушения конструкций здания работы по ликвидации происшествия были приостановлены до 8:00 понедельника.