Главы МИД Армении и Азербайджана по телефону обсудили ситуацию в регионе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора в четверг обсудили события в регионе, сообщили в армянском министерстве иностранных дел.

"В ходе беседы министры обменялись мнениями относительно последних региональных развитий. Стороны выразили обеспокоенность и подчеркнули важность воздержания от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, отметив необходимость обеспечения стабильности и безопасности", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Министры отметили важность устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

