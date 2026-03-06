ВСУ сбросили боеприпасы у магазина в Херсонской области, два человека погибли

2 человека погибли, 12 ранены

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ВСУ сбросили боеприпасы с БПЛА у магазина в Алешках Херсонской области, в результате два человека погибли, 12 пострадали, сообщил глава региона Владимир Сальдо в пятницу.

"По предварительным данным два человека погибли, двенадцать - ранены. Все - мирные жители", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По словам губернатора, всего было совершено четыре сброса боеприпасов. Пострадавшие госпитализированы, двое - с тяжелыми травмами.