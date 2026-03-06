В Херсонской области в результате атаки дрона погибли два человека

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Алешкинском округе Херсонской области найдены погибшими два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Алешкинском округе на трассе Тарасовка - Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона", - написал он в мессенджере.

В поселке Мирное БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина, в селе Райское при сбросе боеприпаса с беспилотника ранения получила женщина 1964 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы.

Утром 6 марта Сальдо сообщил, что украинские беспилотники атаковали продуктовый магазин в Алешках, два человека погибли, 12 пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую республиканскую больницу.