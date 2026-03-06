Военные сообщили, что за неделю уничтожены семь реактивных систем залпового огня ВСУ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели уничтожили семь реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ, в том числе пусковую установку системы HIMARS, заявили в Минобороны России в пятницу.

"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.