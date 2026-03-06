Поиск

Минобороны РФ сообщило о семи групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 28 февраля по 6 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Поражены также железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

