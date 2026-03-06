Лавров обсудил с главой МИД Афганистана негативные последствия агрессии против Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу обсудил с главой МИД Афганистана Амиром Моттаки негативные последствия агрессии против Ирана, сообщили на Смоленской площади.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая негативные дестабилизирующие последствия агрессии против Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стороны также обсудили "перспективы снижения военно-политической напряженности в афгано-пакистанских отношениях".

"Глава российского внешнеполитического ведомства акцентировал необходимость урегулирования разногласий между Кабулом и Исламабадом политико-дипломатическими средствами", - отметили в МИД РФ.