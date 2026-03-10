Лавров в разговоре с Аракчи высказался за скорейшую деэскалацию ситуации вокруг Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшую деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, ее возвращение в политико-дипломатическое русло, сообщили на Смоленской площади.

"Продолжен обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

Лавров "вновь высказал принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, чему российская сторона неизменно готова содействовать при должном учете интересов безопасности Ирана и его соседей по региону", отметили в министерстве.