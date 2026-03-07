Беспилотник упал рядом с многоквартирным домом в липецком Ельце

Есть угроза взрыва боевой части

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Ельце организована эвакуация жильцов четырех домов из-за угрозы взрыва БПЛА, упавшего рядом с многоквартирным домом, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

"Осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва. Для обеспечения безопасности жителей организована эвакуация жильцов четырёх домов в пункт временного размещения", - написал Артамонов в соцсетях.