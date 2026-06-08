НКХП работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу "ОЗК"), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, продолжает работу в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев.

"Предприятие работает в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры терминала нет", - сказал Медведев.

В минувшие выходные и в ночь на понедельник в Новороссийске несколько раз объявлялась угроза атаки БПЛА, сообщал глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем канале в Мах.

По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в понедельник произошло возгорание на территории перевалочного комплекса Новороссийска. Пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Общая емкость хранения составляет 250 тыс. тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Согласно списку аффилированных лиц на конец 2025 года, основным владельцем НКХП с долей 51% является ОЗК. Еще одним крупным акционером (35,36%) выступает "Деметра Холдинг".

По итогам четырех месяцев 2026 года НКХП увеличил отгрузку зерна в 1,8 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,07 млн тонн.