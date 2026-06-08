Возгорание на территории перевалочного комплекса произошло в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел на территории перевалочного комплекса в Новороссийске (Краснодарский край) в результате атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб региона в своем канале в Мах.

"Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в субботу произошел пожар на территории нефтебазы в кубанском городе Усть-Лабинске.