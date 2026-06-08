Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на поезд Москва - Симферополь

Плановое движение пассажирских поездов на полуострове приостановлено

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крыма, были эвакуированы после ночной атаки БПЛА на поезд №68 Москва -Симферополь, сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда №68 Москва - Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен. Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", - говорится в телеграм-канале перевозчика.

Отмечается, что на данный момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва - Симферополь, №77 Санкт-Петербург - Симферополь,№77 Санкт-Петербург - Симферополь, №7 Санкт-Петербург - Севастополь - все поезда отправлением 6 июня.

Кроме того, по состоянию на 06:00 мск. остановлены следующие поезда поезда в Крым: №316 - Адлер - Симферополь, отправлением 7 июня. (задержка на 3,5 часа), №25 - Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 7 июня (задержка около 2 часов), №92 - Москва - Севастополь, отправлением 6 июня (задержка 3 часа), №173 - Москва - Евпатория, отправлением 6 июня (задержка 2,5 часа), №28 - Москва - Симферополь, отправлением 7 июня (задержка 1,5 часа).

Также по направлению из Крыма остановлены поезда №92 Севастополь - Москва, отправлением 7 июня (задержка около 7 часов), №98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня (задержка 4,5 часа), №184 Севастополь - Мурманск, отправлением 8 июня (задержка около 6 часов).

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, добавили в пресс-службе перевозчика.