Один человек погиб, один пострадал при ударе БПЛА по пассажирскому поезду в Крыму

Решается вопрос доставки пассажиров автобусами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, предварительно, есть погибший и пострадавший.

"В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста - погиб, пассажиры не пострадали", - написал Аксенов в канале в Мах.

Он добавил, что решается вопрос доставки пассажиров автобусами, власти Крыма окажут всю необходимую помощь.