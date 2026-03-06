Поиск

В Шебекинском округе в результате взрыва дрона на парковке ранен мужчина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В селе Сурково Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта, там мужчина был ранен осколками в ногу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

Пострадавшего доставят в больницу в Шебекине.

На парковке повреждены две машины.

В Шебекине дважды атаковали парковку предприятия. Разбиты стекла и повреждены кузова пяти грузовых автомобилей.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по частному дому - пробита кровля. В районе села Козьмодемьяновка дрон нанес удар по микроавтобусу - машина повреждена", - проинформировал Гладков.

В Грайворонском округе атакам дронов подверглись город Грайворон и четыре села.

В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона посечены фасад и кровля коммерческого объекта. При ударе второго дрона посечены окна в двух частных домах.

"В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом - повреждено остекление. От ударов еще трех беспилотников повреждены забор домовладения и три машины. Один из автомобилей загорелся - возгорание потушено", - уточнил губернатор.

В селе Почаево при падении осколков сбитого дрона посечен кузов легкового автомобиля. Кроме того, в селе от удара беспилотника в частном доме выбиты окна.

В селе Косилово от атак четырех FPV-дронов загорелась сельхозтехника. По информации губернатора, возгорание ликвидировано.

В селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства - повреждены навес, кровля и забор.

В Краснояружском округе в селе Сергиевка от удара FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект. В поселке Быценков дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - повреждены технологическое оборудование и забор.

В районе села Зозули Борисовского округа от удара дрона загорелась кабина грузового автомобиля - возгорание ликвидировано.

В поселке Малиновка Белгородского округа вследствие детонации FPV-дрона поврежден забор частного дома.

