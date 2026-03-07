Первая замглавы Пятигорска задержана по делу о хищении 117 млн рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации Пятигорска (Ставропольский край), подозреваемой в превышении должностных полномочий при организации государственных закупок по реконструкции гидротехнических сооружений на озере Кисловодска, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Первый заместитель главы администрации Пятигорска задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. В 2020 году на должности замглавы Кисловодска, являясь председателем единой комиссии по осуществлению закупок, фигурантка совместно с неустановленными лицами (...) обеспечила победу коммерческой организации в электронном аукционе по муниципальному контракту на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое озеро) в Кисловодске", - говорится в сообщении.

По данным следствия, были "существенно нарушены законные интересы Управления городского хозяйства администрации Кисловодска". Сумма причиненного ущерба составила более 117 млн рублей.

Уголовное дело в отношении чиновницы возбуждено по п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия по делу проведены сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.

Накануне в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что первые заместители глав администраций Пятигорска и Кисловодска стали фигурантам уголовных дел.