В Тульской области избрали меру пресечения фигуранту дела об обрушении крыши в цехах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Узловский районный суд Тульской области назначил запрет определенных действий фигуранту дела об обрушении кровли на машиностроительном заводе, в результате которого погибли два человека.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает объединенная пресс-служба судов и судебного департамента Тульской области.

Ранее сообщалось, что 4 марта на предприятии по производству металлоконструкций в Узловой Тульской области произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тыс. кв. метров. Внутри находились 45 человек, из них 43 вышли самостоятельно. В результате обрушения два человека погибли. Жертвы происшествия - работники ООО "МеталлСтройПроект" и ООО "МОСРЕЗЕРВУАР". Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Предварительно установлено, что обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей главным инженером организации, кровля рухнула на фоне износа конструкций под давлением снежных масс.

Как сообщил узловский межрайонный прокурор Александр Шевцов, произошло обрушение двух цехов машиностроительного завода, которые сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций.