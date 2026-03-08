Поиск

Над регионами РФ нейтрализованы 72 украинских дрона за ночь

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на воскресенье над регионами России перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что по 20 БПЛА сбито над территориями Астраханской области и Крыма, 14 дронов поражены в Ростовской области, восемь - в Белгородской.

Четыре беспилотника ликвидированы в Краснодарском крае, три - в Курской области, два - над территорией Волгоградской области и один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

