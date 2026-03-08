Минобороны РФ заявило о нейтрализации 152 дронов ВСУ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье с 8:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 103 беспилотника уничтожено над территорией Брянской области, 13 - над территорией Тульской области, 12 - над территорией Калужской области, 10 - над территорией Белгородской области.

Согласно сообщению Минобороны, четыре беспилотника нейтрализовано над Азовским морем, три - над территорией Курской области, по два - над территориями Краснодарского края, Крыма и Московского региона, и один дрон - над территорией Орловской области.

Ранее военное ведомство сообщало, что дежурными средствами ПВО в ночь на воскресенье над регионами России перехвачены и уничтожены 72 дрона ВСУ.