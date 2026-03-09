Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло утром в понедельник в Тихом океане возле Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Рано утром 9 марта в акватории Тихого океана зарегистрирован ощущаемый афтершок магнитудой 6,5. Эпицентр землетрясения находился в 237 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского с очагом на глубине 48 км", - говорится в сообщении.

Поданным пресс-службы, сейсмособытие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

