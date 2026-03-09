Уголовное дело возбуждено по факту крупной коммунальной аварии в Хабаровске

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае по факту массовой коммунальной аварии в городе, оставившей без тепла жилые дома, школы, медучреждения, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

"В социальных сетях сообщается, что в Хабаровске в результате коммунальной аварии множество людей остались без отопления и воды. Помимо жилых домой, водоснабжение и отопление отсутствует в медицинских и образовательных учреждениях. (...) Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Белянскому представить доклад о расследовании этого уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщают местные СМИ, прорыв трубы произошел в Хабаровске в воскресенье на улице Адмиральской, из-за коммунальной аварии без теплоснабжения оказались сотни жилых домов, пять детсадов, шесть школ и 15 медицинских учреждений. Ремонтные бригады устраняют аварию.