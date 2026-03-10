Часть Кисловодска осталась без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Кисловодске утечка на магистральном водоводе спровоцировала отключение холодной воды в домах на девяти улицах, сообщила администрация города.

"В связи с утечкой на магистральном водоводе диаметром 150 мм (...) временно ограничили подачу холодной воды. Под отключение попали улицы Тимирязева, Свердлова, 8 Марта, Белореченская, Вашкевича, Кисловодская, Сенной, Орджоникидзе и Зеленая", - говорится в сообщении.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют до 17:00 по Москве 10 марта. Жильцам домов, оставшихся без водоснабжения, организован подвоз воды.