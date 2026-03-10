Отмена режима КТО в приграничье с Украиной пока не планируется

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вопрос отмены режима контртеррористической операции в приграничье с Украиной будет решаться по мере наступления российских войск, сообщил "Российской газете" председатель национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, планируется ли отмена режима КТО в приграничье с Украиной.

"Ситуация остается достаточно острой, а режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки со стороны Украины. Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы, - сказал Бортников. - А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл".