Поиск

В России за год при вооруженном сопротивлении были убиты 27 подозреваемых в терроризме

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России в 2025 году сотрудники органов безопасности задержали более 2,5 тысяч подозреваемых в террористической деятельности, 27 из них были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, сообщил "Российской газете" председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

"В 2025 году на территории России пресечена деятельность 79 законспирированных террористических ячеек. Задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников. При оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 27 террористов", - сказал он.

Он отметил, что за последнее время ведомству "удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава вооруженных сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия на транспорте в плотном пассажиропотоке, подрыв многоквартирного жилого дома".

"В 2025 году совместными действиями органов безопасности и правопорядка при координирующей роли НАК предотвращено 423 преступления террористической направленности, включая 308 терактов", - сказал глава НАК.

Национальный антитеррористический комитет - межведомственный коллегиальный орган - был образован в марте 2006 года. В его состав вошли руководители различных государственных органов, реализующих полномочия в области противодействия терроризму.

Александр Бортников НАК ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 566 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });