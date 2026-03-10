Поиск

Ряд атак Киева на Крымский мост предотвращен благодаря новым мерам защиты

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пересмотр системы защиты Крымского моста позволил предотвратить ряд атак украинских военных на этот объект, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

"Полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход", - сказал Бортников в интервью "Российской газете", приуроченному к 20-летию создания НАК.

Глава ведомства отметил, что использование на объектах критической инфраструктуры "пассивных" средств защиты - таких, как сетчатые и тросовые ограждения, бетонные конструкции, поглощающие взрывную волну панели и прочие технологические решения, призвано "не допустить либо минимизировать катастрофические последствия тератак". "При их относительной дешевизне они демонстрируют свою практичность и эффективность", - сказал Бортников.

Он добавил, что "регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в антитеррористической защищенности объектов".

