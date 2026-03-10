Уголовное дело возбудили после отравления детей парами хлора в бассейне в Башкирии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне в городе Стерлитамаке (Башкирия), сообщает региональное СУ СКР.

Днем 8 марта 2026 года три семьи с детьми отдыхали в сауне. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание, родители обратились за медицинской помощью. Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей.

Дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В свою очередь, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что в больницу Стерлитамака обратились 13 человек. Одного ребенка с сопутствующим заболеванием дыхательной системы госпитализировали под наблюдение.