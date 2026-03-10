Российские военные нанесли удары по энерго- и транспортной инфраструктуре, используемым ВСУ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Удары нанесены также по местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации противника в 144 районах, говорится в сводке.