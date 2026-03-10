Российские туроператоры вывезли почти всех туристов из Бахрейна

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вывоз российских туристов из Бахрейна почти завершен: на момент обострения конфликта в стране находились около 500 российских туристов, сейчас остались единицы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Бахрейн чаще используется как транзитный пункт, поэтому количество российских туристов там было сравнительно небольшим, порядка 500 человек. По словам туроператоров, программа вывоза практически завершена. Несколько туристов, которые еще ожидают вылета, размещены в отелях за счет властей Бахрейна", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, сейчас туроператоры решают проблему тех, кто только планировал путешествия, в том числе, со стыковкой через Бахрейн.

"Сейчас игроки рынка в отношении каждого тура принимают решения исходя из текущей ситуации – каждый случай перебронирования решается индивидуально. На ближайшие даты вылеты в Бахрейн отменены – это влечет закономерный возврат стоимости авиабилетов", - пояснили в АТОР.

В сообщении также говорится, что туроператоры стараются минимизировать потери туристов в плане размещения, но формально у зарубежных партнеров оснований для возврата стоимости отелей нет, если регион не закрыт.

"Что касается последующих дат – путешественникам пока придется подождать решения вопросов с логистикой и новостей от авиакомпаний и властей", - сообщает АТОР.